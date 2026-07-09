Марін Ле Пен може перемогти в обох турах виборів президента Франції: опитування

Згідно з дослідженням, у першому турі Ле Пен може здобути 35% голосів виборців. Такий результат прогнозують за умови, що свої кандидатури висунуть лідер партії "Відродження" Габріель Атталь (наразі має 8% підтримки) та керівник правоцентристської партії Horizons Едуар Філіпп (14%).

Друге місце у першому турі соціологи віддають голові партії "Нескорена Франція" Жан-Люку Меланшону, який набирає 16%.

Якщо Габріель Атталь зніме свою кандидатуру на користь Едуара Філіппа, то лідер Horizons зможе випередити Меланшона з результатом 20%. Проте він усе одно відставатиме від Ле Пен, яка в такому сценарії отримує 34%.

Прогнози на другий тур

У вирішальному другому турі Марін Ле Пен також утримує лідерство. Вона випереджає Едуара Філіппа з результатом 51% проти 49%.

При цьому аналітики фіксують, що розрив між головними кандидатами скорочується. У попередньому аналогічному опитуванні співвідношення сил було 52% проти 48% на користь Ле Пен.

Дані про дослідження

Соціологічне опитування проводилося в онлайн-форматі 7-8 липня. Усього в ньому взяли участь 1837 осіб, які офіційно зареєстровані у виборчих списках Франції.

Що передувало

Паризький апеляційний суд залишив у силі вирок Марін Ле Пен у справі про розтрату коштів Європейського парламенту. Йдеться про 2,8 млн євро, які мали бути спрямовані на оплату роботи помічників євродепутатів.

Суд підтвердив штраф у розмірі 100 тисяч євро, а також покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Із цього строку два роки є умовними, а ще один Ле Пен має відбути під електронним наглядом із браслетом.

Водночас суд скоротив термін заборони на обіймання державних посад до двох років. Оскільки відлік цього строку розпочався 31 березня 2025 року, політикиня зможе висунути свою кандидатуру на наступних президентських виборах.

Попри це, її участь у передвиборчій кампанії поки що залишається невизначеною. Раніше Ле Пен заявляла, що не проводитиме агітацію, якщо буде змушена носити електронний браслет.