Марин Ле Пен может победить в обоих турах выборов президента Франции: опрос

Согласно исследованию, в первом туре Ле Пен может получить 35% голосов избирателей. Такой результат прогнозируют при условии, что свои кандидатуры выдвинут лидер партии "Возрождение" Габриэль Атталь (сейчас 8% поддержки) и руководитель правоцентристской партии Horizons Эдуар Филипп (14%).

Второе место в первом туре социологи отдают главе партии "Непокоренная Франция" Жан-Люку Меланшону, набирающему 16%.

Если Габриэль Атталь снимет свою кандидатуру в пользу Эдуара Филиппа, лидер Horizons сможет опередить Меланшона с результатом 20%. Однако он все равно будет отставать от Ле Пен, которая в таком сценарии получает 34%.

Прогнозы на второй тур

В решающем втором туре Марин Ле Пен также удерживает лидерство. Она опережает Эдуара Филиппа с результатом 51% против 49%.

При этом аналитики фиксируют, что разрыв между главными кандидатами сокращается. В прошлом аналогичном опросе соотношение сил было 52% против 48% в пользу Ле Пен.

Данные об исследованиях

Социологический опрос проводился в онлайн-формате 7-8 июля. Всего в нем приняли участие 1837 человек, официально зарегистрированных в избирательных списках Франции.

Что предшествовало

Парижский апелляционный суд оставил в силе приговор Марин Ле Пен по делу о растрате средств Европейского парламента. Речь идет о 2,8 млн евро, которые должны были быть направлены на оплату работы помощников евродепутатов.

Суд подтвердил штраф в размере 100 тысяч евро, а также наказание в виде трех лет лишения свободы. С этого срока два года являются условными, а еще один Ле Пен должен отбыть под электронным надзором с браслетом.

В то же время, суд сократил срок запрета на занимание государственных должностей до двух лет. Поскольку отсчет этого срока начался 31 марта 2025, политика не сможет выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах.

Несмотря на это, ее участие в предвыборной кампании пока остается неопределенным. Ранее Ле Пен заявляла, что не будет проводить агитацию, если будет вынуждена носить электронный браслет.