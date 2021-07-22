Марихуана на 8 млн гривен: в Николаевской области нашли наркоплантацию

У жителя Николаевской области правоохранители обнаружили более 40 килограммов каннабиса. Общая стоимость изъятых наркотических веществ составляет около 8 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.

"Правоохранители провели у 37-летнего жителя Нового Буга санкционированные обыски ... на территории домовладения мужчины обнаружили насаждения конопли высотой около 1,5 метра, которые были тщательно обработаны и ухоженные, а в самом доме - 18 ведер, наполненных уже готовым к употреблению каннабисом",- говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, общий вес нарковеществ составляет около 40 кг, стоимость которых по ценам "черного" рынка составляет около 8 млн гривен.

Указано, что злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УК. Санкция предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Все изъятое полицейские направят на экспертизу, в ближайшее время мужчине будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (mvs.gov.ua)