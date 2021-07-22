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Марихуана на 8 млн гривень: у Миколаївській області знайшли наркоплантацію

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Миколаївська область, Четвер 22 липня 2021 16:52
Марихуана на 8 млн гривень: у Миколаївській області знайшли наркоплантацію Фото: у Миколаївській області виявили 40 кілограмів марихуани на 8 млн гривень (mvs.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У жителя Миколаївської області правоохоронці виявили понад 40 кілограмів канабісу. Загальна вартість вилучених наркотичних речовин складає близько 8 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.

"Правоохоронці провели у 37-річного мешканця Нового Бугу санкціоновані обшуки…на території домоволодіння чоловіка виявили насадження коноплі заввишки близько 1,5 метра, які були ретельно оброблені та доглянуті, а в самому будинку - 18 відер, наповнених вже готовим до вживання канабісом", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, загальна вага наркоречовин становить близько 40 кг, вартість яких за цінами "чорного" ринку сягає близько 8 мільйонів гривень.

Вказано, що зловмисник був затриманий у порядку ст. 208 ККУ. Санкція передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Усе вилучене поліцейські направлять на експертизу, найближчим часом чоловікові буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

Наразі тривають слідчі дії.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (mvs.gov.ua)

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