Марганець знову з водою: прем'єр звернувся до керівників прифронтових регіонів

Ситуація з водопостачанням

Воду вже подано до Марганця, триває заповнення міських мереж. У Томаківській громаді централізоване водопостачання також відновлено.

В інших громадах вода надходить до насосних станцій, звідки розпочинається подача до населених пунктів.

Висновки для регіональної влади

Корецький наголосив, що аварії трапляються, однак реакція на них має бути максимально швидкою, а люди повинні бачити, що проблеми вирішуються оперативно.

"Голови областей, міст і громад, особливо прифронтових регіонів, мають чітко усвідомлювати: крім аварій, основною загрозою залишається російський терор цивільної інфраструктури", - зазначив прем'єр.

За його словами, регіони мають забезпечити резервні потужності, виходячи з найгіршого сценарію, і це є персональною відповідальністю керівників. Уряд, своєю чергою, готовий надати всю необхідну підтримку.