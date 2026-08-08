Марганец снова с водой: премьер обратился к руководителям прифронтовых регионов

Ситуация с водоснабжением

Вода уже подана в Марганец, продолжается заполнение городских сетей. В Томаковской общине централизованное водоснабжение также восстановлено.

В других общинах вода поступает на насосные станции, откуда начинается подача в населенные пункты.

Выводы для региональных властей

Корецкий подчеркнул, что аварии случаются, однако реакция на них должна быть максимально быстрой, а люди должны видеть, что проблемы решаются оперативно.

"Председатели областей, городов и общин, особенно прифронтовых регионов, должны четко осознавать: помимо аварий, основной угрозой остается российский террор гражданской инфраструктуры", - отметил премьер.

По его словам, регионы должны обеспечить резервные мощности, исходя из худшего сценария, и это персональная ответственность руководителей. Правительство, в свою очередь, готово оказать всю необходимую поддержку.