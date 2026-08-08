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Марганец снова с водой: премьер обратился к руководителям прифронтовых регионов

16:44 08.08.2026 Сб
2 мин
Премьер предупредил, что за резервные мощности отвечает каждый руководитель лично
aimg Валерия Абабина
Фото: В Марганце возобновили водоснабжение (Getty Images)

В Марганце и окрестных общинах Днепропетровщины возобновили централизованное водоснабжение. Работы на аварийном участке завершены, а по итогам ситуации приняли кадровые решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого .

Ситуация с водоснабжением

Вода уже подана в Марганец, продолжается заполнение городских сетей. В Томаковской общине централизованное водоснабжение также восстановлено.

В других общинах вода поступает на насосные станции, откуда начинается подача в населенные пункты.

Выводы для региональных властей

Корецкий подчеркнул, что аварии случаются, однако реакция на них должна быть максимально быстрой, а люди должны видеть, что проблемы решаются оперативно.

"Председатели областей, городов и общин, особенно прифронтовых регионов, должны четко осознавать: помимо аварий, основной угрозой остается российский террор гражданской инфраструктуры", - отметил премьер.

По его словам, регионы должны обеспечить резервные мощности, исходя из худшего сценария, и это персональная ответственность руководителей. Правительство, в свою очередь, готово оказать всю необходимую поддержку.

Напомним, Марганец оставался без питьевой воды несколько суток из-за аварии на магистральном водопроводе. Корецкий тогда заявил, что причиной стала не только сама авария, но и неполная и несвоевременная реакция ответственных должностных лиц.

Из-за ситуации президент Владимир Зеленский анонсировал увольнение ответственного лица.

Проблему осложняли и российские обстрелы 5 августа, которые привели к обесточиванию 126 тысяч семей в Днепропетровской области - в частности в Никополе, Марганце и Покрове.

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