Марганец снова с водой: премьер обратился к руководителям прифронтовых регионов

В Марганце и окрестных общинах Днепропетровщины возобновили централизованное водоснабжение. Работы на аварийном участке завершены, а по итогам ситуации приняли кадровые решения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого .
Вода уже подана в Марганец, продолжается заполнение городских сетей. В Томаковской общине централизованное водоснабжение также восстановлено.
В других общинах вода поступает на насосные станции, откуда начинается подача в населенные пункты.
Корецкий подчеркнул, что аварии случаются, однако реакция на них должна быть максимально быстрой, а люди должны видеть, что проблемы решаются оперативно.
"Председатели областей, городов и общин, особенно прифронтовых регионов, должны четко осознавать: помимо аварий, основной угрозой остается российский террор гражданской инфраструктуры", - отметил премьер.
По его словам, регионы должны обеспечить резервные мощности, исходя из худшего сценария, и это персональная ответственность руководителей. Правительство, в свою очередь, готово оказать всю необходимую поддержку.
Напомним, Марганец оставался без питьевой воды несколько суток из-за аварии на магистральном водопроводе. Корецкий тогда заявил, что причиной стала не только сама авария, но и неполная и несвоевременная реакция ответственных должностных лиц.
Из-за ситуации президент Владимир Зеленский анонсировал увольнение ответственного лица.
Проблему осложняли и российские обстрелы 5 августа, которые привели к обесточиванию 126 тысяч семей в Днепропетровской области - в частности в Никополе, Марганце и Покрове.