Марення генералів РФ. Що кажуть експерти про вкиди щодо "буферної зони" в Харківській області

"Те, що путінські генерали марять створити собі буферну зону, ну, вони багато про що марять. Але не факт, що вони можуть це реалізувати. До того ж ми маємо розуміти, що тих комплексів та засобів, які зосереджено на території Бєлгородської області, їх недостатньо для того, щоб реалізувати такий план", - сказав виданню екс-речник Генштабу Селезньов.

За його словами, сьогодні на території Брянської, Курської та Бєлгородської областей сумарно перебуває близько 26 тисяч російських військових. І всі вони, як зазначив експерт, "розмазані тонким шаром" вздовж всього прикордоння Сумської, Чернігівської та Харківської областей.

На думку Селезньова, вкиди росіян про так звану "буферну зону", пов'язані з посиленням українських ударів по території РФ. Зокрема, час від часу "прилітає" по прикордонному Шебекіному, де знаходиться виробництво елементів для російських ракет. Водночас, як вважає Гетьман, для просування ідеї "буферної зони" росіяни могли самі обстріляти Бєлгород.

"Припускається, що росіяни обстріляли з власних артсистем своє місто, як вони колись робили з власними будинками, щоб розпочати Другу чеченську війну. Саме ця розмова про 15-кілометрову зону - це начебто для того, щоб забезпечити місто від обстрілу наших артилерійських систем. Ніхто туди не стріляв з артилерії, там певні військові об'єкти були атаковані нашими дронами. Це трюк, це їхній пропагандистський трюк", - пояснив Гетьман.

Потреби у "буферній зоні" немає

На думку Гетьмана, реальної потреби у створенні "буферної зони" нема, а всі розмови про неї - не більше, ніж "замилювання очей" місцевому населенню РФ на фоні новин про обстріли російських міст.

"Це може розглядатися ще як мотивувальний фактор для російських військових. Ми ж знаємо, що вони там демотивовані, вони намагаються щось таке вигадати, щоб якось їх мотивувати. Намагалися зробити мотивацію на кшталт "дєди воєвали", а тут ще одна мотивація - треба обов'язково просунутись. Далі підуть розмови про загиблих дітей, про нашу "злочинну владу", яка обстрілює цивільне населення, про те, що треба з останніх сил йти на штурм, щоб відсунути нашу артилерію від Бєлгорода", - пояснив він.

Однак, навіть якщо росіяни і спробують створити цей "буфер", то, запевняє Гетьман, у них нічого не вийде. Ба більше, така 15-кілометрова зона навряд чи допоможе РФ уникнути ударів по Бєлгороду та військовим об'єктам.

"Тому це більше пропагандистські рухи, ніж спроба військовим шляхом захистити міста від наших атакувальних дій", - додав експерт.

Вкиди про "буферну зону" в Харківській області

Днями прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "військові вживатимуть заходів для захисту Бєлгорода від українських обстрілів", після чого в РФ заговорили про наступ на Харківську область для створення 15-кілометрової "буферної зони".

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначали, що наразі у РФ немає достатньої кількості сил для того, щоб повторити наступ на схід України. Водночас речник Сухопутних військ України Володимир Фітьо радив українцям довіряти лише офіційним українським джерелам, а також запевняв, що росіяни не мають жодного успіху на фронті в Харківській області.

До цього інформаційним простором поширювалися чутки про наміри російських окупантів знову піти наступом на Харків. Але в ЗСУ заспокоїли українців та запевнили, що харків'янам немає про що хвилюватися, оскільки РФ не має сьогодні сил для такого наступу.

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