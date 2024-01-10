Мечты генералов РФ. Что говорят эксперты о вбросах по "буферной зоне" в Харьковской области

"То, что путинские генералы мечтают создать себе буферную зону, ну, они о многом мечтают. Но не факт, что они могут это реализовать. К тому же мы должны понимать, что тех комплексов и средств, которые сосредоточены на территории Белгородской области, их недостаточно для того, чтобы реализовать такой план", - сказал изданию экс-спикер Генштаба Селезнев.

По его словам, сегодня на территории Брянской, Курской и Белгородской областей суммарно находятся около 26 тысяч российских военных. И все они, как отметил эксперт, "размазаны тонким слоем" вдоль всего приграничья Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

По мнению Селезнева, вбросы россиян о так называемой "буферной зоне", связанные с усилением украинских ударов по территории РФ. В частности, время от времени "прилетает" по приграничному Шебекино, где находится производство элементов для российских ракет. В то же время, как считает Гетьман, для продвижения идеи "буферной зоны" россияне могли сами обстрелять Белгород.

"Предполагается, что россияне обстреляли из собственных артсистем свой город, как они когда-то делали с собственными домами, чтобы начать Вторую чеченскую войну. Именно этот разговор о 15-километровой зоне - это якобы для того, чтобы обеспечить город от обстрела наших артиллерийских систем. Никто туда не стрелял из артиллерии, там определенные военные объекты были атакованы нашими дронами. Это трюк, это их пропагандистский трюк", - пояснил Гетьман.

Потребности в "буферной зоне" нет

По мнению Гетьмана, реальной потребности в создании "буферной зоны" нет, а все разговоры о ней - не больше, чем "замыливание глаз" местному населению РФ на фоне новостей об обстрелах российских городов.

"Это может рассматриваться еще как мотивировочный фактор для российских военных. Мы же знаем, что они там демотивированы, они пытаются что-то такое придумать, чтобы как-то их мотивировать. Пытались сделать мотивацию типа "деды воевали", а тут еще одна мотивация - надо обязательно продвинуться. Далее пойдут разговоры о погибших детях, о нашей "преступной власти", которая обстреливает гражданское население, о том, что надо из последних сил идти на штурм, чтобы отодвинуть нашу артиллерию от Белгорода", - пояснил он.

Однако, даже если россияне и попытаются создать этот "буфер", то, уверяет Гетман, у них ничего не получится. Более того, такая 15-километровая зона вряд ли поможет РФ избежать ударов по Белгороду и военным объектам.

"Поэтому это больше пропагандистские движения, чем попытка военным путем оградить города от наших атакующих действий", - добавил эксперт.

Вбросы о "буферной зоне" в Харьковской области

На днях пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "военные будут принимать меры по защите Белгорода от украинских обстрелов", после чего в РФ заговорили о наступлении на Харьковскую область для создания 15-километровой "буферной зоны".

В Институте изучения войны (ISW) отмечали, что в настоящее время у РФ нет достаточного количества сил для того, чтобы повторить наступление на восток Украины. В то же время пресс-секретарь Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо советовал украинцам доверять только официальным украинским источникам, а также уверял, что россияне не имеют никакого успеха на фронте в Харьковской области.

До этого информационным пространством распространялись слухи о намерениях российских оккупантов снова пойти наступлением на Харьков. Но в ВСУ успокоили украинцев и заверили, что харьковчанам не о чем волноваться, поскольку у РФ нет сегодня сил для такого наступления.

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