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Руслан Марчук очолив управління ДБР у Києві

Новини » Політика    10.12.2018 - 12:48
Руслан Марчук очолив управління ДБР у Києві
Фото: голова територіального управління ДБР в Києві Руслан Марчук (РБК-Україна)

В управлінні ДБР в Києві на сьогодні працюють більше 50 співробітників

На сьогоднішній день у київському територіальному управлінні Державного бюро розслідувань працюють більше 50 працівників. Про це на брифінгу розповів директор ДБР Роман Труба, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у Києві діють вже три слідчі підрозділи, які будуть розслідувати здійснені топ-чиновниками злочини.

"Наступного року до суду будуть направлені перші провадження. Сьогодні в київському територіальному управлінні працюють більше 50 працівників, з них - 27 слідчих ", - сказав Труба.

Він також представив директора київського управління ДБР Руслана Марчука. Труба підкреслив, що Марчук пройшов всі етапи конкурсу.

Зазначимо, про перемогу Марчука в конкурсі було відомо ще влітку. До цього він обіймав посаду заступника начальника Департаменту захисту Національної економіки поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що конкурсна комісія Держбюро розслідувань завершила розгляд документів на 42 посади.

Зазначимо, ДБР офіційно з 27 листопада розпочало роботу в Україні.

 

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