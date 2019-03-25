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Марчук: Україна готова відремонтувати міст в Станиці Луганській

Новини » Політика    25.03.2019 - 10:33
Марчук: Україна готова відремонтувати міст в Станиці Луганській
Фото: Євген Марчук (УНІАН)

Україна відремонтує міст за умови "режиму тиші"

Україна готова відремонтувати міст на лінії розмежування в Станиці Луганській за умови "режиму тиші". Про це заявив представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Євген Марчук, повідомляє РБК-Україна.

Марчук зазначив, що на цю пропозицію Росія не погодилась.

"Україна заявила, що сама може відновити міст. Росія виступила проти цієї ідеї, щоб у випадку атаки могли пройти танки по мосту. Росія затягує це питання протягом декількох років... Україна готова приступити до практичного будівництва цього мосту", - заявив він.

Марчук додав, що для ремонту мосту необхідно, щоб був оголошений "режим тиші"

"Для цього оголошується "режим тиші" на декілька днів. Сторони дають гарантію безпеки, Україна вже дала гарантію безпеки. Росія не дає цю гарантію. Крім того, потрібно розпочати розмінування(територію мосту, - ред.), - зазначив він.

На наступному засідання ТКГ Україна підніме питання відновлення мосту в Станиці Луганській та роботи контрольного пункту в’їзду-виїзду (КПВВ) "Золоте".

Відзначимо, міст у Станиці Луганській був підірваний на початку 2015 року. Зараз в районі цього мосту розташований єдиний пункт пропуску в регіоні. Через пошкодження мосту КПВВ "Станиця Луганська" обслуговує тільки пішоходів.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об‘єднаних сил на Донбасі 24 березня російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції українських підрозділів, 25 березня поранено двох військових.

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Новини України мостСтаница ЛуганскаяЕвгений Марчук
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