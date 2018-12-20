Марчук назвал темы переговоров ТКГ на следующем заседании

Фото: Евгений Марчук (УНИАН)

Следующее заседание состоится 16 января

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук назвал темы переговоров на следующем заседании. Об этом он рассказал сегодня, 20 декабря, в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Марчука, вчера на заседании РФ отказалась от предложения Украины провести обмен заложниками 27 декабря в форматах "23 на 23" и "66 на 19". Кроме того, представители ОРЛО предлагали обменять 8 украинцев на 33 сепаратистов и Украина согласилась на это предложение, но впоследствии представители ОРЛО от него отказались.

"Два предложения Украины и одно предложение ОРЛО...отказались провести до конца года такой обмен. Никак нельзя это объяснить, а объяснения РФ всем хорошо известны. Мы убеждены, что этот вопрос со временем будет решен, но учитывая заявление Путина (президента РФ Владимира Путина, - ред.) "с этой украинской властью мы не будем решать такие вопросы"...Мы не смотрим на эти заявления, будем делать все возможное, чтобы провести такой обмен", - сказал он.

Кроме того, Украина предложила обсудить в ТКГ отмену фейковых "выборов", роспуск всех структур, которые сформированы на основе "выборов", отменить указ Путина о признании "документов" ОРДЛО, обсудить модальность провведення выборов согласно украинского законодательства.

"Дискуссия была короткой, из которой можно понять, что они не готовы к обсуждению. Но Украина внесла в повестку дня на следующие заседания этот вопрос. Следующее заседание состоится 16 января", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе заседания ТКГ в Минске 19 декабря ОБСЕ и Украина предложили объявить перемирие на Донбассе после окончания режима военного положения на территории Украины.

Кроме того, сообщалось, что первый заместитель председателя Верховной рады, представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко предлагает перенести работу ТКГ из Беларуси на нейтральную территорию.