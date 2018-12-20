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Марчук назвав теми переговорів ТКГ на наступному засіданні

Новини » Політика    20.12.2018 - 16:19
Марчук назвав теми переговорів ТКГ на наступному засіданні
Фото: Євген Марчук (УНІАН)

Наступне засідання відбудеться 16 січня

Представник України у Тристоронній контактній групі по Донбасу Євген Марчук назвав теми переговорів на наступному засіданні. Про це він розповів сьогодні, 20 грудня, у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За слвоами Марчука, вчора на засідання РФ відмовилася від пропозиції України провести обмін заручниками 27 грудня у форматах "23 на 23" та "66 на 19". Крім того, представники ОРЛО пропонували обміняти 8 українців на 33 сепаратистів і Україна погодилася на цю пропозицію, але згодом представники ОРЛО від неї відмовилися.

"Дві пропозиції України і одна пропозиція ОРЛО...відмовилися провести до кінця року такий обмін.. Ніяк не можна це пояснити, а пояснення РФ всім добре відомі. Ми переконані, що це питання з часом буде вирішено, але враховуючи заяву Путіна (президента РФ Володимира Путіна, - ред.) "з цією українською владою ми не будемо вирішувати такі питання"…Ми не дивимось на ці заяви, будемо робити все можливе, щоб провести такий обмін", - сказав він.

Крім того, Україна запропонувала обговорити у ТКГ відміну фейкових "виборів", розпуск всіх структур, які сформовані на основі "виборів", відмінити указ Путіна про визнання "документів" ОРДЛО, обговорити модальність провведення виборів відповідно до українського законодавства.

"Дискусія була короткою, з якої можна зрозуміти, що вони не готові до обговорення. Але Україна внесла у порядок денний на наступні засідання це питання. Наступне засідання відбудеться 16 січня", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ході засідання ТКГ у Мінську 19 грудня ОБСЄ і Україна запропонували оголосити перемир'я на Донбасі після закінчення режиму воєнного стану на території України. 

Крім того, повідомлялося, що перший заступник голови Верховної ради, представник України у ТКГ Ірина Геращенко пропонує перенести роботу ТКГ з Білорусі на нейтральну територію.

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