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Марченко закликав G7 покарати країни, що допомагають обходити санкції проти Росії

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Україна, Четвер 13 квітня 2023 11:56
Марченко закликав G7 покарати країни, що допомагають обходити санкції проти Росії Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Санкції проти Росії не працюють достатньо ефективно, у зв’язку з чим потрібно зосередитись на контролі за дотриманням санкцій, а також застосувати їх проти тих країн, які допомагають Росії їх обходити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову міністра фінансів України Сергія Марченка на зустрічі фінансового блоку G7 в Вашингтоні.

"США та ЄС повинні надіслати потужний сигнал країнам, компаніям та особам, які реекспортували заборонені товари та предмети до Росії", - сказав він.

У контексті відновлення, міністр фінансів зауважив, що Росія завдає значних збитків народу України і має за це заплатити.

"Нам потрібно пришвидшити процедури по використанню заморожених активів РФ для потреб України. Адже ООН вже офіційно визнала, що Росія повинна "нести юридичну відповідальність за всі свої протиправні дії, включаючи відшкодування шкоди", додав Марченко.

У заході в Вашингтоні взяли участь міністри фінансів та голови центробанків країн-членів G7, керівництво МВФ, Світового банку та Європейської комісії.

Нагадаємо, ЄС змінює підхід щодо санкцій проти Росії. Брюссель переключає свою увагу на прийняття нових санкцій проти Росії на забезпечення дотримання вже існуючих. У поле уваги потраплять і треті країни.

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