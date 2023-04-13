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Марченко призвал G7 наказать страны, помогающие обходить санкции против России

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Украина, Четверг 13 апреля 2023 11:56
Марченко призвал G7 наказать страны, помогающие обходить санкции против России Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Санкции против России не работают достаточно эффективно, в связи с чем следует сосредоточиться на контроле соблюдения санкций, а также применить их против тех стран, которые помогают России их обходить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра финансов Украины Сергея Марченко на встрече финансового блока G7 в Вашингтоне.

"США и ЕС должны послать мощный сигнал странам, компаниям и лицам, реэкспортировавшим запрещенные товары и предметы в Россию", - сказал он.

В контексте восстановления министр финансов отметил, что Россия наносит значительный ущерб народу Украины и должна за это заплатить.

"Нам нужно ускорить процедуры по использованию замороженных активов РФ для нужд Украины. Ведь ООН уже официально признала, что Россия должна "нести юридическую ответственность за все свои противоправные действия, включая возмещение ущерба", – добавил Марченко.

В мероприятии в Вашингтоне приняли участие министры финансов и главы центробанков стран-членов G7, руководство МВФ, Всемирного банка и Европейской комиссии.

Напомним, ЕС меняет подход по санкциям против России. Брюссель переключает свое внимание на принятие новых санкций против России на обеспечение соблюдения существующих. В поле внимания попадут и третьи страны.

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