Марченко считает обоснованным повышение минимальной зарплаты на 30%

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что повышение минимальной заработной платы до 6500 гривен является обоснованным. По его словам, такое решение подтверждено экономическими расчетами и динамикой.

Об этом Марченко заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Министр отметил, что в Украине соотношение средней и минимальной заработной платы составляет 45%. При этом в европейских странах такой показатель составляет более 50%.

"Те цифры, которые есть в бюджете, абсолютно обоснованы, подтверждены экономическими расчетами, динамикой", - сказал Марченко.

Отметим, ранее глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев назвал повышение минималки до 6,5 тысяч гривен слишком завышенным.

Напомним, 14 сентября Кабинет министров одобрил проект государственного бюджета на 2021 год. Согласно документу, правительство ожидает повышение экономики в 2021 году на 4,6%.

Также согласно бюджету минимальная зарплата вырастет на 30% и будет составлять 6,5 тысяч гривен. При этом рост минималки приведет к дополнительным расходам госбюджета на 50 млрд грн.