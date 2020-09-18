Марченко вважає обґрунтованим підвищення мінімальної зарплати на 30%

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що підвищення мінімальної заробітної плати до 6500 гривень є обґрунтованим. За його словами, таке рішення підтверджено економічними розрахунками і динамікою.

Про це Марченко заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Міністр зазначив, що в Україні співвідношення середньої та мінімальної заробітної плати становить 45%. При цьому в європейських країнах такий показник становить понад 50%.

"Ті цифри, які є в бюджеті, абсолютно обґрунтовані, підтверджені економічними розрахунками, динамікою", - сказав Марченко.

Зазначимо, раніше глава фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев назвав підвищення мінімалки до 6,5 тисяч гривень занадто завищеними.

Нагадаємо, 14 вересня Кабінет міністрів схвалив проект державного бюджету на 2021 рік. Згідно з документом, уряд очікує підвищення економіки в 2021 році на 4,6%.

Також згідно з бюджетом мінімальна зарплата зросте на 30% і становитиме 6,5 тисяч гривень. При цьому зростання мінімалки призведе до додаткових витрат держбюджету на 50 млрд грн.