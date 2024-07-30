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Марченко розказав, на що Україна не зможе витратити фінансову допомогу від США

Міністр фінансів Сергій Марченко (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Руслан Кисляк

Україна не зможе витрачати кошти з 7,8 млрд доларів фінансової допомоги, передбаченої в рамках великого військового пакету допомоги від США на 61 млрд доларів, на виплату пенсій.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Міністр зазначив, що в США трохи інше розуміння пенсійної системи та підхід до виплати пенсій. Тому вони не схвалюють пенсійні виплати українцям за рахунок коштів, що мають надійти в рамках згаданого пакета допомоги.

"Ми їм кажемо, що у нас це фактично засіб виживання людей, це не є пенсії в їхньому класичному розумінні", - пояснює Марченко.

Разом з тим, зазначає міністр, у України немає потреби направляти кошти від США конкретно на виплати пенсій. На ці цілі можна використати, зокрема, кошти інших партнерів, які надходять в Україну через Світовий Банк від Японії, Великобританії. Є також кредити від Канади. Є кошти в рамках програми ЄС Ukraine Facility. Ці кошти переважно не мають чіткої прив'язки до типу витрат чи певних обмежень.

"Соціально-гуманітарні видатки до кінця року практично закриті, проблеми тут я не бачу", - запевнив міністр.

Що стосується можливості фінансування Збройних Сил України за рахунок коштів інших держав, то про це можна було би говорити, якщо Україна стане частиною європейської системи безпеки, а українські Збройні Сили стануть ключовим фактором відведення потенційних загроз від Європи, упевнений Сергій Марченко.

"Це, я думаю, та перспектива, яка нас очікує з наближенням до постійного членства в ЄС. Поки ж, у період війни, я не думаю, що хтось готовий давати кошти на Збройні Сили України", - говорить міністр.

Нагадаємо, Україна вже найближчим часом очікує від США перший транш до бюджету у розмірі 3,9 млрд доларів у рамках пакету допомоги, який Конгрес затвердив у квітні.

Кошти знаходяться вже на рахунках Світового банку. Ці кошти будуть доступні Україні в кінці липня або на початку серпня. Всього очікується в 2024 році 7,8 млрд доларів фінансової допомоги в рамках пакету військової допомоги США на загальну суму 61 млрд доларів.

З початку року Україна отримала 16 млрд доларів бюджетної підтримки з боку ЄС, МВФ та країн Заходу. Київ розраховує, що за рік допомога становитиме 38 млрд доларів.

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