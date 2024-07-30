Марченко рассказал, на что Украина не сможет потратить финансовую помощь от США

Министр отметил, что у США несколько иное понимание пенсионной системы и подход к выплате пенсий. Поэтому они не одобряют пенсионные выплаты украинцам за счет средств, поступающих в рамках упомянутого пакета помощи.

"Мы им говорим, что у нас это фактически средство выживания людей, это не пенсии в их классическом понимании", - объясняет Марченко.

Вместе с тем, отмечает министр, у Украины нет необходимости направлять средства от США конкретно на выплаты пенсий. Для этих целей можно использовать, в частности, средства других партнеров, которые поступают в Украину через Всемирный Банк от Японии, Великобритании. Есть также кредиты от Канады. Есть средства в рамках программы ЕС Ukraine Facility. Эти средства в основном не имеют четкой привязки к типу расходов или определенным ограничениям.

"Социально-гуманитарные расходы до конца года практически закрыты, проблемы здесь я не вижу", – заверил министр.

Что касается возможности финансирования Вооруженных Сил Украины за счет средств других государств, то об этом можно говорить, если Украина станет частью европейской системы безопасности, а украинские Вооруженные Силы станут ключевым фактором отведения потенциальных угроз от Европы, уверен Сергей Марченко.

"Это, я думаю, та перспектива, которая нас ожидает с приближением к постоянному членству в ЕС. Пока же, в период войны, я не думаю, что кто-то готов давать средства на Вооруженные Силы Украины", - говорит министр.

Напомним, Украина уже в ближайшее время ожидает от США первого транша в бюджет в размере 3,9 млрд долларов в рамках пакета помощи, который Конгресс утвердил в апреле.

Средства находятся уже на счетах Всемирного банка. Эти средства будут доступны Украине в конце июля или начале августа. Всего ожидается в 2024 году 7,8 млрд долларов финансовой помощи в рамках пакета военной помощи США на общую сумму 61 млрд долларов.

С начала года Украина получила 16 млрд долларов бюджетной поддержки со стороны ЕС, МВФ и стран Запада. Киев рассчитывает, что суммарно за год помощь составит 38 млрд долларов.