Марченко пояснив, навіщо хочуть створити реєстр рахунків та банківських сейфів українців

Для приєднання України до зони платежів в євро потрібно ухвалити відповідний закон. Він містить багато норм, серед яких створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на їх виступ під час конференції НБУ в Києві, яка транслюється на Youtube.
Як зазначив міністр, законопроєкт зараз перебуває на розгляді в парламенті. За його словами, проєкт "досить складний, і деякі питання є досить дискусійними й важкими для сприйняття".
"Я вважаю, що нам треба прийняти факт: якщо ми хочемо здійснювати платежі в євро, ми маємо максимально швидко прийняти цей закон. У нас немає іншого вибору", - сказав міністр.
Марченко повідомив, у разі ухвалення закону розрахунки в євро максимально спрощуються. "Не буде необхідності відкривати рахунки в інших країнах, можна з України буде здійснювати ці платежі. По-друге, замість днів розрахунків це може зайняти секунди, хвилини. По-третє, комісійні. Замість комісій, які зараз є від 0,7 до 1,5%... ці платежі будуть без комісій", - сказав він.
Міністр розповів, що для громадян, які не мають проблем із законом, буде можливість показати власні рахунки і сказати: "Ми, якщо показали власний рахунок, маємо право здійснювати платежі в будь-яку країну ЄС".
"Звичайно є багато дискусій, які стосуються реєстру рахунків, комірок, інших речей, які зараз є дискусійними. Але ми маємо пройти цей шлях, бути прозорими і зрозуміти: якщо ми хочемо здійснювати платежі в зоні євро, це наш шлях, який має невблаганно нас до цього підвести", - сказав він.
Нагадаємо, у квітні уряд схвалив пакет законопроєктів Мінфіну для подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA (Single Euro Payments Area).
Він передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб.
Водночас не передаються відомості про рух і залишки коштів за рахунками громадян та про вміст сейфа.
Не передбачено публікації даних у вільному доступні (відсутня відкрита частина реєстру). "Доступ надаватиметься спеціалізований і виключно компетентним органам", - йдеться в презентації.
У останньому Меморандумі з МВФ йдеться про розгляд Мінфіном спільно з НБУ "питання про можливе розширення підстав для позасудового доступу податкових органів до інформації про обсяги коштів, що надійшли на банківські рахунки платників податків".
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