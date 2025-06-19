Марченко пояснил, зачем хотят создать реестр счетов и банковских сейфов украинцев

Для присоединения Украины к зоне платежей в евро нужно принять соответствующий закон. Он содержит много норм, среди которых создание Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на их выступление во время конференции НБУ в Киеве, которая транслируется на Youtube.
Как отметил министр, законопроект сейчас находится на рассмотрении в парламенте. По его словам, проект "достаточно сложный, и некоторые вопросы являются достаточно дискуссионными и трудными для восприятия".
"Я считаю, что нам надо принять факт: если мы хотим осуществлять платежи в евро, мы должны максимально быстро принять этот закон. У нас нет другого выбора", - сказал министр.
Марченко сообщил, в случае принятия закона расчеты в евро максимально упрощаются. "Не будет необходимости открывать счета в других странах, можно из Украины будет осуществлять эти платежи. Во-вторых, вместо дней расчетов это может занять секунды, минуты. В-третьих, комиссионные. Вместо комиссий, которые сейчас есть от 0,7 до 1,5%... эти платежи будут без комиссий", - сказал он.
Министр рассказал, что для граждан, которые не имеют проблем с законом, будет возможность показать собственные счета и сказать: "Мы, если показали собственный счет, имеем право осуществлять платежи в любую страну ЕС".
"Конечно есть много дискуссий, касающихся реестра счетов, ячеек, других вещей, которые сейчас являются дискуссионными. Но мы должны пройти этот путь, быть прозрачными и понять: если мы хотим осуществлять платежи в зоне евро, это наш путь, который должен неумолимо нас к этому подвести", - сказал он.
Напомним, в апреле правительство одобрило пакет законопроектов Минфина для подачи официальной заявки на присоединение Украины к SEPA (Single Euro Payments Area).
Он предусматривает создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц.
В то же время не передаются сведения о движении и остатках средств по счетам граждан и о содержимом сейфа.
Не предусмотрена публикация данных в свободном доступе (отсутствует открытая часть реестра). "Доступ будет предоставляться специализированный и исключительно компетентным органам", - говорится в презентации.
В последнем Меморандуме с МВФ говорится о рассмотрении Минфином совместно с НБУ"вопроса о возможном расширении оснований для внесудебного доступа налоговых органов к информации об объемах средств, поступивших на банковские счета налогоплательщиков".
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