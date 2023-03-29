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Скільки Україна витрачає на війну: названо суму за місяць

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Україна, Середа 29 березня 2023 11:48
Скільки Україна витрачає на війну: названо суму за місяць Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ключова задача - створити умови для фінансування військового бюджету. Наразі держбюджет України отримує 80 млрд гривень доходів, а на військову кампанію витрачається 130 млрд гривень на місяць.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

Під час зустрічі з членами ЄБА Марченко сказав, що минулого тижня Верховна рада підтримала зміни до держбюджету, якими збільшено видатки на військові потреби.

За ловами міністра, цього року важливо зібрати заплановані податки, проте кардинальних податкових змін не планується.

Нагадаємо, Верховна рада внесла зміни до державного бюджету України на 2023 рік, збільшивши оборонні видатки на 518 млрд гривень.

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