Сколько Украина тратит на войну: названа сумма за месяц
Ключевая задача - создать условия для финансирования военного бюджета. Госбюджет Украины получает 80 млрд гривен доходов, а на военную кампанию тратится 130 млрд гривен в месяц.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейской бизнес ассоциации ( ЕБА ).
Во время встречи с членами ЕБА Марченко сказал, что на прошлой неделе Верховная рада поддержала изменения в госбюджет, которыми увеличены расходы на военные нужды.
По словам министра, в этом году важно собрать запланированные налоги, однако кардинальных налоговых изменений не планируется.
Напомним, Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет Украины на 2023 год, увеличив оборонные расходы на 518 млрд. гривен.
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