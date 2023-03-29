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Сколько Украина тратит на войну: названа сумма за месяц

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Украина, Среда 29 марта 2023 11:48
Сколько Украина тратит на войну: названа сумма за месяц Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ключевая задача - создать условия для финансирования военного бюджета. Госбюджет Украины получает 80 млрд гривен доходов, а на военную кампанию тратится 130 млрд гривен в месяц.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейской бизнес ассоциации ( ЕБА ).

Во время встречи с членами ЕБА Марченко сказал, что на прошлой неделе Верховная рада поддержала изменения в госбюджет, которыми увеличены расходы на военные нужды.

По словам министра, в этом году важно собрать запланированные налоги, однако кардинальных налоговых изменений не планируется.

Напомним, Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет Украины на 2023 год, увеличив оборонные расходы на 518 млрд. гривен.

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