Марченко назвал дату, когда МВФ одобрит транш для Украины на 2,2 млрд долларов

Совет директоров Международного валютного фонда примет решение о выделении Украине очередного транша в 2,2 млрд долларов на заседании 28 июня.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает со ссылкой на РБК-Украина на эфир телемарафона.

"Мы ожидаем успешного заседания "борда" 28 июня. После этого мы получим транш", - сказал он.

Марченко подчеркнул, что Украина впервые в программах МВФ подошла к четвертому пересмотру. Ранее фонд прекращал финансирование до этого, поскольку обязательства не выполнялись.

По его словам, кроме того, в июне ожидается транш от ЕС на 1,9 млрд. евро по программе Ukraine Facility.

"Также мы активно ведем переговоры с нашими американскими партнерами. В ближайшее время мы получим от них первый транш помощи. Это позволит нам полностью профинансировать все расходы в ближайшие месяцы. И уже к сентябрю у нас будет определенная перспектива финансирования других расходов", - сказал он. .

Транш МВФ

Напомним, миссия Международного валютного фонда, работавшая в Варшаве с 27 по 31 мая 2024 года, и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала по очередному траншу кредита по программе EFF.

Соответствующую договоренность должен одобрить Совет директоров МВФ. После этого Украина получит доступ к финансированию объемом 1 669,82 млн СДР (около 2,2 млрд долларов в эквиваленте).

Также были достигнуты договоренности относительно обновленного комплекса мер по экономической и финансовой политике, направленного на поддержку макроэкономической стабильности и продвижение дальнейших экономических реформ.