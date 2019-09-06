Марадона очолив клуб аргентинської суперліги

Фото: Дієго Марадона (twitter.com/Libertadores)

Контракт розрахований на один сезон

Колишній тренер збірної Аргентини Дієго Марадона став головним тренером клубу "Хімнасія і Есгріма". Про це повідомила прес-служба команди.

Контракт розрахований до кінця сезону 2019/20. У суботу, 7 вересня, фахівець буде представлений вболівальникам на домашньому стадіоні.

Офіційний дебют Марадони на цій посаді відбудеться 15 вересня, коли його нова команда на своєму полі прийматиме "Расинг".

Раніше Марадона очолював "Дорадос", який виступає у другому за силою дивізіоні Мексики. В середині червні 2019 року 58-річний фахівець залишив через проблеми зі здоров'ям.

Після п'яти стартових турів у чемпіонаті аргентинської суперліги "Хімнасія" займає останнє місце, набравши лише одне очко.

Марадона є чемпіоном світу 1986 року. Він виступав за аргентинські "Архентінос Хуніорс", "Бока Хуніорс" і "Ньюеллс Олд Бойз", іспанські "Барселону" і "Севілью", а також італійський "Наполі". Аргентинський нападник вигравав чемпіонат і Кубок Італії, Кубок Іспанії і Кубок УЄФА. Всього він зіграв 687 матчів і забив 363 м'ячі, в тому числі за збірну Аргентини - 113 матчів, 50 м'ячів.