ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Марадона очолив клуб аргентинської суперліги

Новини » Спорт    06.09.2019 - 09:19
Марадона очолив клуб аргентинської суперліги
Фото: Дієго Марадона (twitter.com/Libertadores)

Контракт розрахований на один сезон

Колишній тренер збірної Аргентини Дієго Марадона став головним тренером клубу "Хімнасія і Есгріма". Про це повідомила прес-служба команди.

Контракт розрахований до кінця сезону 2019/20. У суботу, 7 вересня, фахівець буде представлений вболівальникам на домашньому стадіоні.

Офіційний дебют Марадони на цій посаді відбудеться 15 вересня, коли його нова команда на своєму полі прийматиме "Расинг".

Раніше Марадона очолював "Дорадос", який виступає у другому за силою дивізіоні Мексики. В середині червні 2019 року 58-річний фахівець залишив через проблеми зі здоров'ям.

Після п'яти стартових турів у чемпіонаті аргентинської суперліги "Хімнасія" займає останнє місце, набравши лише одне очко.

Марадона є чемпіоном світу 1986 року. Він виступав за аргентинські "Архентінос Хуніорс", "Бока Хуніорс" і "Ньюеллс Олд Бойз", іспанські "Барселону" і "Севілью", а також італійський "Наполі". Аргентинський нападник вигравав чемпіонат і Кубок Італії, Кубок Іспанії і Кубок УЄФА. Всього він зіграв 687 матчів і забив 363 м'ячі, в тому числі за збірну Аргентини - 113 матчів, 50 м'ячів.

Клопп натякнув на дату свого відходу з "Ліверпуля" Лобановський увійшов до списку найкращих тренерів в історії футболу
Новини України Диего МарадонаАргентинатренер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся