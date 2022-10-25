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Мапа боїв в Україні від розвідки Британії: названо найгарячіші напрямки

Фото: британські розвідники опублікували свіжу карту боїв в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні на вівторок, 25 жовтня. Українські військові продовжують бої біля Бахмута, паралельно ведучи контрнаступні дії на Херсонському та Луганському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу, опубліковану в Twitter.

У першому випадку контрнаступу окупанти будують лінію оборони в районі Херсона, намагаючись протистояти тиску українських військових.

На Донбасі також ведуться бої в районі Бахмута Донецької області, де за останніми даними російські підрозділи, що дислокуються на цій ділянці, поступилися частиною території ЗСУ.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 480 російських окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складає 68420 військових.

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Війна в Україні