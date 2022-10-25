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Карта боев в Украине от разведки Британии: названы самые горячие направления

Фото: британские разведики опубликовали свежую карту боев в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине на вторник, 25 октября. Украинские военные продолжают бои возле Бахмута, параллельно ведя контрнаступательные действия на Херсонском и Луганском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter.

В первом случае контрнаступления оккупанты строят линию обороны в районе Херсона, стараясь противостоять натиску украинских военных.

На Донбассе все также ведутся бои в районе Бахмута Донецкой области, где по последним данным российские подразделения, дислоцирующиеся на этом участке, уступили часть территории ВСУ.

Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 480 российских оккупантов. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет 68 420 военных.

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Война в Украине