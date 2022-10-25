Мапа боїв в Україні від розвідки Британії: названо найгарячіші напрямки

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні на вівторок, 25 жовтня. Українські військові продовжують бої біля Бахмута, паралельно ведучи контрнаступні дії на Херсонському та Луганському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу, опубліковану в Twitter.

У першому випадку контрнаступу окупанти будують лінію оборони в районі Херсона, намагаючись протистояти тиску українських військових. На Донбасі також ведуться бої в районі Бахмута Донецької області, де за останніми даними російські підрозділи, що дислокуються на цій ділянці, поступилися частиною території ЗСУ.