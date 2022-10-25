Карта боев в Украине от разведки Британии: названы самые горячие направления

Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине на вторник, 25 октября. Украинские военные продолжают бои возле Бахмута, параллельно ведя контрнаступательные действия на Херсонском и Луганском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter.

В первом случае контрнаступления оккупанты строят линию обороны в районе Херсона, стараясь противостоять натиску украинских военных. На Донбассе все также ведутся бои в районе Бахмута Донецкой области, где по последним данным российские подразделения, дислоцирующиеся на этом участке, уступили часть территории ВСУ.