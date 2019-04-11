Манжосов заявил, что Зеленский не употреблял наркотики

Друга детства Владимира Зеленского и сооснователь "95 Квартала" Денис Манжосов заявил, что не пришел на пресс-конференцию из-за ложного минирования здания. Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".

На пресс-конференции он должен был рассказать, почему решил прекратить сотрудничество с экс-коллегами, в том числе Зеленским.

"Я приехал на конференцию намного раньше… Был представитель со стороны организаторов. Я говорю: "а через сколько запланировано начало?". Мне говорят, что через 40 минут. Я сел в машину, уехал пить кофе. Прошло буквально 20 минут, мне позвонили организаторы и сообщили о том, что здание заминировано, что лучше не появляться, что здесь будет что-то плохое", - заявил Манжосов.

Манжосов сказал, что "все очень сильно хотят услышать какие-то неправильные слова, какие-то комментарии, какие-то провокации в сторону одного из кандидатов в президенты".

Добавим, Манжосов заявил, что распространенная СМИ информация об угрозах в его адрес не соответствует действительности.

Кроме того, Манжосов в ответ на вопрос ведущего о том, видел ли он или слышал о том, что Зеленский употреблял наркотические вещества, ответил: "Я говорю вам, что это неправда… Это глупость, высосанная из пальца".

Напомним, сегодня сообщалось, что в 15:30 в пресс-центре "Украинских новостей" Денис Манжосов даст пресс-конференцию. Известно, что Манжосов приезжал за полчаса до пресс-конференции и спешно покинул помещение, не ответив на вопрос, собирается ли вернуться.

Добавим, что правоохранители и взрывотехники не нашли взрывчатку в пресс-центре в Киеве, где сегодня должна была состояться пресс-конференция Манжосова.

Конфликт, в результате которого Денис Манжосов покинул "95 Квартал", произошел в начале 2013 года. В пресс-службе "Квартала" тогда ограничились сообщением, что прекращают сотрудничество с Манжосовым. Пять лет бывшие коллеги не поддерживают отношения.