"МанСити" прошел "Баварию" на пути в 1/2 финала ЛЧ
По сумме двухматчевого противостояния "Манчестер Сити" обыграл "Баварию" с общим счетом 4:1 и прошел в полуфинал Лиги Чемпионов, где встретится с мадридским "Реалом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Лига чемпионов, 1/4 финала, ответные матчи:
"Бавария" – "Манчестер Сити" – 1:1
Голы: Холланд, 57, Киммих, 83
Мюнхенская "Бавария" на своем поле принимала "Ман Сити". Хозяевам поля после разгромного поражения в первом матче необходимо было отыграть три мяча. В первом тайме немецкая команда проводила агрессивные атаки, держала под контролем мяч, что сделать соперникам команды Гвардиолы удается довольно редко, однако реализовать свои моменты хозяева Альянс арены так и не смогли. "Манчестер Сити" в контратаке получили право на пробитие 11-метрового. Форвард "горожан" Эрлинг Холанд ошибся с отметки.
Во втором тайме "Бавария" продолжила атаковать ворота соперника. Гости искусно выжидали возможности для быстрых контратак. На 57-й минуте матча Эрлинг Холанд с передачи Кевина Де Брюйне отправил мяч в сетку, чем увеличил преимущество своей команды над "Баварией" по сумме двух поединков до непристойных 0:4. В конце поединка на 83-й минуте хавбек мюнхенцев Йозуа Киммих с пенальни отквитал один мяч, чем установил окончательный результат в матче 1:1.
Ранее мы сообщали, что "Манчестер Сити" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов разгромно победил "Баварию".
Напомним, "Милан" обыграл "Наполи" по сумме двух матчей и вышел в полуфинал ЛЧ.
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