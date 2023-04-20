"МанСити" прошел "Баварию" на пути в 1/2 финала ЛЧ

По сумме двухматчевого противостояния "Манчестер Сити" обыграл "Баварию" с общим счетом 4:1 и прошел в полуфинал Лиги Чемпионов, где встретится с мадридским "Реалом".

Лига чемпионов, 1/4 финала, ответные матчи:

"Бавария" – "Манчестер Сити" – 1:1

Голы: Холланд, 57, Киммих, 83

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Мюнхенская "Бавария" на своем поле принимала "Ман Сити". Хозяевам поля после разгромного поражения в первом матче необходимо было отыграть три мяча. В первом тайме немецкая команда проводила агрессивные атаки, держала под контролем мяч, что сделать соперникам команды Гвардиолы удается довольно редко, однако реализовать свои моменты хозяева Альянс арены так и не смогли. "Манчестер Сити" в контратаке получили право на пробитие 11-метрового. Форвард "горожан" Эрлинг Холанд ошибся с отметки.

Во втором тайме "Бавария" продолжила атаковать ворота соперника. Гости искусно выжидали возможности для быстрых контратак. На 57-й минуте матча Эрлинг Холанд с передачи Кевина Де Брюйне отправил мяч в сетку, чем увеличил преимущество своей команды над "Баварией" по сумме двух поединков до непристойных 0:4. В конце поединка на 83-й минуте хавбек мюнхенцев Йозуа Киммих с пенальни отквитал один мяч, чем установил окончательный результат в матче 1:1.