"Мілан" за сумою двох матчів переграв "Наполі" та вийшов до 1/2 фіналу ЛЧ

"Наполі" на домашньому стадіоні не зумів поквитатися із "Міланом" за поразку у першому матчі чвертьфіналу Ліги Чемпіонів та вилетів з турніру. "Мілан" за сумою двох поєдинків вийшов до 1/2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу, матчі відповіді:

"Наполі" - "Мілан" - 1:1

Голи: Жиру, 43, Осімхен, 90+3.

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На старті поєдинку господарі поля відразу взяли м'яч під контроль та раз за разом йшли в атаку, адже потрібно було відіграватись після поразки у першому матчі на Сан-Сіро. Незважаючи на серйозний тиск на ворота Майка Меньяна реалізувати численні атаки неаполітанцям не вдавалося. Натомість гості у швидкій контратаці на 12 хвилині, завдяки нестримному португальскому вінгеру Рафаелю Леау зуміли здобути право на одинадцятиметровий удар. Однак форвард "Мілану" Олів'є Жиру схибив із позначки.

Наполі продовжував напосідати на ворота суперника, однак гостям знову вдалося реалізувати швидку контратаку, яка, на цей раз таки завершилась влучним ударом по воротах. Олів'є Жиру, з пасу Рафаеля Леау, на 43-ій хвилині відкрив рахунок у зустрічі.

Лідер Серії А намагався віднайти ключ до воріт суперника. За другий тайм господарі поля нанесли 12 ударів в бік воріт "Мілану", однак досягти успіху не вдалося. На 82-ій хвилині "Наполі" отримав шанс забити із пенальті, однак Хвіча Кварацхелія не зумів реалізувати удар з позначки. Лише на 93-ій хвилиі форвард Віктор Осімхен зумів відквитати один м'яч, та було вже надто пізно.

У підсумку "Мілан" із загальним рахунком 2:1 у двоматчевому протистоянні проти "Наполі" вийшов до півфіналу Ліги Чемпіонів.