Маніпуляція на виборах від РФ: SPRAVDI розвінчав російський фейк

Пропаганда РФ поширила фейкову інформацію про нібито "скасування місцевих виборів" в Україні та "втрату легітимності влади".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що 26 жовтня в Україні нібито мали відбутися місцеві вибори, але їх не провели, і це, на її думку, означає втрату легітимності української влади.
Однак ця інформація є маніпуляцією, адже закон України про правовий режим воєнного стану (ст.19) прямо забороняє проведення будь-яких виборів під час війни.
Крім того, Верховна Рада ухвалила Постанову №4621-IX, яка гарантує безперервність роботи місцевих рад на час воєнного стану. Тобто всі повноваження місцевої влади продовжено законно.
Також Захарова перекрутила звернення Асоціації міст України, яке стосувалося лише Києва, а не скасування виборів по всій країні. Таким чином, спроби РФ представити законне рішення української влади як "узурпацію влади" є черговим прикладом пропагандистської дезінформації.
Раніше у ЦПД повідомляли про запровадження в Росії так званого цифрового обліку дітей. Російська влада хоче зобов'язати батьків повідомляти операторів зв'язку, якщо SIM-карта передається дитині.
Ці дані вноситимуть до державної системи моніторингу, що дозволить ідентифікувати неповнолітніх користувачів. Інтернет-платформи, зокрема соцмережі та медіа, муситимуть перевіряти, чи належить номер дитині. Якщо так - обмежувати доступ до певного контенту.
Також загарбники блокують інтернет на окупованих територіях України.