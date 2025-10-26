Маніпуляція на виборах від РФ: SPRAVDI розвінчав російський фейк

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що 26 жовтня в Україні нібито мали відбутися місцеві вибори, але їх не провели, і це, на її думку, означає втрату легітимності української влади.

Однак ця інформація є маніпуляцією, адже закон України про правовий режим воєнного стану (ст.19) прямо забороняє проведення будь-яких виборів під час війни.

Крім того, Верховна Рада ухвалила Постанову №4621-IX, яка гарантує безперервність роботи місцевих рад на час воєнного стану. Тобто всі повноваження місцевої влади продовжено законно.

Також Захарова перекрутила звернення Асоціації міст України, яке стосувалося лише Києва, а не скасування виборів по всій країні. Таким чином, спроби РФ представити законне рішення української влади як "узурпацію влади" є черговим прикладом пропагандистської дезінформації.