"Манипуляции от лукавого". В Раде поставили точку в вопросе отмены кассовых аппаратов для ФОПов

В Верховной раде не собираются отменять обязанность применения регистраторов расчетных операций ФОПАми. Реформа уже состоялась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева на брифинге в Раде.
"Мы имеем более 300 тысяч РРО установленных ФОПами на едином налоге. Мы имеем рост более чем в 5 раз выдачу фискальных чеков. Я думаю, что эта реформа состоялась, а любые манипуляции по переносу, отмене - от лукавого", - сказал он.
Напомним, согласно Налоговому кодексу Украины, с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, обязаны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций.
Санкции за нарушение использования кассовых аппаратов предусматривают штраф в размере 100% стоимости проданных с нарушением товаров, а за последующие - уже 150% стоимости товара.