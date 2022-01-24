"Манипуляции от лукавого". В Раде поставили точку в вопросе отмены кассовых аппаратов для ФОПов

В Верховной раде не собираются отменять обязанность применения регистраторов расчетных операций ФОПАми. Реформа уже состоялась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева на брифинге в Раде.

"Мы имеем более 300 тысяч РРО установленных ФОПами на едином налоге. Мы имеем рост более чем в 5 раз выдачу фискальных чеков. Я думаю, что эта реформа состоялась, а любые манипуляции по переносу, отмене - от лукавого", - сказал он.