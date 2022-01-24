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"Манипуляции от лукавого". В Раде поставили точку в вопросе отмены кассовых аппаратов для ФОПов

Автор: Александр Белоус

В Верховной раде не собираются отменять обязанность применения регистраторов расчетных операций ФОПАми. Реформа уже состоялась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева на брифинге в Раде.

"Мы имеем более 300 тысяч РРО установленных ФОПами на едином налоге. Мы имеем рост более чем в 5 раз выдачу фискальных чеков. Я думаю, что эта реформа состоялась, а любые манипуляции по переносу, отмене - от лукавого", - сказал он.

Напомним, согласно Налоговому кодексу Украины, с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, обязаны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций.

Санкции за нарушение использования кассовых аппаратов предусматривают штраф в размере 100% стоимости проданных с нарушением товаров, а за последующие - уже 150% стоимости товара.

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