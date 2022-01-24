"Маніпуляції від лукавого". В Раді поставили крапку у питанні скасування касових апаратів для ФОПів

У Верховній раді не збираються скасовувати необхідність застосування реєстраторів розрахункових операцій для ФОПів. Реформа вже відбулася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева на брифінгу в Раді.
"Ми маємо більше 300 тисяч РРО встановлених ФОПами на єдиному податку. Ми маємо зростання більше ніж в 5 разів видачу фіскальних чеків. Я думаю, що ця реформа відбулася, а будь-які маніпуляції щодо перенесення, відміни - від лукавого", - сказав він.
Нагадаємо, згідно з Податковим кодексом України, з 1 січня 2022 року платники єдиного податку другої-четвертої груп, які проводять готівкові розрахунки, зобов'язані застосовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій.
Санкції за порушення використання касових апаратів передбачають штраф у розмірі 100% вартості проданих з порушенням товарів, а за наступні - вже 150% вартості товару.