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В Мангуші "бавовна", близько 20 окупантів загинули, - Андрющенко

Фото: в Мангуші "бавовна", близько 20 окупантів загинули (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В селищі Мангуші прилетіло по місцю розміщення російських окупантів. Наразі відомо про близько 20 загиблих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

Як пише Андрющенко, вибухи лунали в Маріупольському районі близько о першій ночі. Тепер "бавовну" зафіксували й в Мангуші.

"Трохи "кари небесної" завітало в розміщення окупантів", - додає радник міського голови.

Наразі відомо про близько 20 загиблих російських окупантів й ще близько 7 важкопоранених, які "вирішують, чи будуть вони хорошими, чи будуть демобілізованими за станом здоров'я".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора 10 березня, в тимчасово окупованому Маріуполі пролунало близько 20 вибухів.

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