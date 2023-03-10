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Зник зв'язок, в небо підняли гвинтокрили: Андрющенко розповів про вибухи в Маріуполі

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П'ятниця 10 березня 2023 18:38
Зник зв'язок, в небо підняли гвинтокрили: Андрющенко розповів про вибухи в Маріуполі Фото: Андрющенко розповів про вибухи в Маріуполі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні 10 березня, в тимчасово окупованому Маріуполі пролунало близько 20 вибухів. Росіяни підняли в небо гвинтокрили, в Кальміуському районі зник мобільний зв’язок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

Перші десять вибухів пролунали близько о 15:56, вже через п'ять хвилин пролунали ще чотири, й ще шість - через п'ятнадцять хвилин. Після цього в Кальміуському районі зник мобільний зв’язок.

"В одному з районів ММК ім. Ілліча одночасно підняли гвинтокрил та почалась стрілянина зі стрілецької зброї. В напряму Кам’янське / Ст. Крим над заводом піднявся дим, зник приблизно за 20 хвилин", - пише Андрющенко.

Окупанти заполонили вулиці по проспекту Металургів й проспекту Нікопольському. Російські пабліки повідомили про роботу ППО й "долання звукових бар'єрів літаками", однак через деякий час усі повідомлення були "підчищені".

"З огляду на потенційну зону ураження на території ММК ім. Ілліча - подробиці, що там пригоріло в окупантів будуть, але не скоро. Хоча сам факт - вже гарний подарунок Маріуполю в День національного гімну", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Маріуполі сьогодні пролунало близько 20 вибухів.

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