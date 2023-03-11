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В Мангуше "бавовна", около 20 оккупантов погибли, - Андрющенко

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Суббота 11 марта 2023 13:23
В Мангуше "бавовна", около 20 оккупантов погибли, - Андрющенко Фото: в Мангуше "бавовна", около 20 оккупантов погибли (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В поселке Мангуши прилетело по месту размещения русских оккупантов. Пока известно об около 20 погибших.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Как пишет Андрющенко, взрывы раздавались в Мариупольском районе около часа ночи. Теперь "бавовну" зафиксировали и в Мангуше.

"Немного "наказания небесной" посетило размещение оккупантов", - добавляет советник городского головы.

Пока известно об около 20 погибших российских оккупантах и еще около 7 тяжелораненых, которые "решают, будут ли они хорошими, или будут демобилизованы по состоянию здоровья".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера 10 марта, во временно оккупированном Мариуполе раздалось около 20 взрывов.

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