В Мангуше "бавовна", около 20 оккупантов погибли, - Андрющенко
В поселке Мангуши прилетело по месту размещения русских оккупантов. Пока известно об около 20 погибших.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.
Как пишет Андрющенко, взрывы раздавались в Мариупольском районе около часа ночи. Теперь "бавовну" зафиксировали и в Мангуше.
"Немного "наказания небесной" посетило размещение оккупантов", - добавляет советник городского головы.
Пока известно об около 20 погибших российских оккупантах и еще около 7 тяжелораненых, которые "решают, будут ли они хорошими, или будут демобилизованы по состоянию здоровья".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера 10 марта, во временно оккупированном Мариуполе раздалось около 20 взрывов.
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