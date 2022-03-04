Мангуш в Донецкой области оккупанты обстреляли "Градами"

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил об обстреле поселка Мангуш российскими войсками из реактивных систем залпового огня "Град".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Донецкой ОВА в Facebook.

"Пострадали улица Мира, Дом культуры, здание налоговой и Пантеон славы. Есть жертвы среди гражданских, их количество уточняется", – написал Кириленко.

По его словам, к спасательным и восстановительным работам местные службы еще не приступили. Обстрелы до сих пор продолжаются.

Отметим, что в мирное время население Мангуша составляло ориентировочно 8 тысяч человек. Административно поселок входит в Мариупольский район Донецкой области.