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Мангуш на Донеччині окупанти обстріляли "Градами"

Автор: Антон Федорців

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив про обстріл селища Мангуш російськими військами з реактивних систем залпового вогню "Град".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Донецької ОВА у Facebook.

"Постраждали вулиця Миру, Будинок культури, будівля податкової та Пантеон слави. Є жертви серед цивільних, їхня кількість уточнюється", – написав Кириленко.

За його словами, рятувальні та відновлювальні роботи місцеві служби ще не розпочали. Обстріли досі тривають.

Відзначимо, що в мирний час населення Мангуша становило орієнтовно 8 тисяч осіб. Адміністративно селище входить до Маріупольського району Донецької області.

До слова, раніше війська РФ відмовилися надати гуманітарний коридор до Херсона.

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