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Маневрувала областями. РФ атакувала Київ ймовірно ракетами "Іскандер-К"

Ілюстративне фото: люди в укритті (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Вранці неділі, 18 серпня, Російська Федерація знову атакувала Київ. Попередньо - ракетами типу "Іскандер-К".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

За даними КМВА, близько 07:00 почалась атака крилатими ракетами. Після тривалих складних маневрів територією кількох областей, ракети намагалися вразити цілі з південного напрямку.

"Попередньо, тип озброєння на кшталт "Іскандер-К"... Силами та засобами ППО усі ворожі цілі були знищені", - сказано у повідомленні.

Станом на 08:05 про руйнування або потерпілих у Києві не повідомлялось.

Атаки на Київ в ніч на 18 серпня

Сьогодні вночі Росія традиційно запустила по території України безпілотники по типу "Шахед". Росіяни об'єднали дронову та балістичну атаку.

Близько 05:00 у Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів. Пізніше у місті було чути вибухи, а влада повідомила про роботу ППО на підступах до Києва та в області.

Пізніше в КМВА уточнили, що Київ було атаковано північнокорейськими балістичними ракетами типу "KN-23". Варто зауважити, що Росія все частіше стала застосовувати північнокорейські ракети під час повітряних атак по Україні. Чому так відбувається - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

 

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КиївВійна в УкраїніРакетна атака