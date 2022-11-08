UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Маневрена війна. У ЗСУ розповіли про тактику українських військових

Фото: у ЗСУ розповіли про тактику українських військових (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Наразі Збройні сили України ведуть маневрену оборону, аби нанести максимальну шкоду військовому потенціалу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Можна сказати, що зараз іде позиційна війна. Проте, ми вдаємося до маневреної оборони, вже не ведемо війну 20 століття - лава на лаву. Ми максимально використовуємо все зараз", - сказав він.

Так, українські захисники намагаються максимально вибити військовий потенціал противника - тобто вбити або поранити максимальну кількість окупантів, знищити максимальну кількість їхньої техніки.

"У всіх попередніх операціях у нас успішно це виходило. І зараз, коли буде пройдена точка біфуркації, коли ми побачимо, що ворог ослабнув на одній з ділянок, буде спланована операція за прикладом Харківської чи Лиманської. Ми знаємо, як це робити", - сказав Череватий.

При цьому він підкреслив, що операції обов'язково будуть проведені з урахуванням усіх факторів, щоб максимально зберегти особовий склад.

Нагадаємо, українські військові ведуть контрнаступальні дії на лінії Сватове-Кременна та відбивають ворожі штурми на Донецькому напрямку.

Окрім того, РБК-Україна аналізувало, чи готова Росія залишити Херсон і що відбувається на фронтах у Донецькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУВійна Росії проти України