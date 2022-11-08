Маневренная война. В ВСУ рассказали о тактике украинских военных

"Можно сказать, что сейчас идет позиционная война. Однако мы прибегаем к маневренной обороне, уже не ведем войну 20 века - лава на лаву. Мы максимально используем все сейчас", - сказал он.

Так, украинские защитники пытаются максимально выбить военный потенциал противника - то есть убить или ранить максимальное количество оккупантов, уничтожить максимальное количество их техники.

"Во всех предыдущих операциях у нас успешно это получалось. И сейчас, когда будет пройдена точка бифуркации, когда мы увидим, что враг ослаб на одном из участков, будет спланирована операция по примеру Харьковской или Лиманской. Мы знаем, как это делать", - сказал Череватый.

При этом он подчеркнул, что операции обязательно будут произведены с учетом всех факторов, чтобы максимально сохранить личный состав.

Напомним, украинские военные ведут контрнаступательные действия на линии Сватово-Кременная и отбивают вражеские штурмы в Донецком направлении.

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