Мандзий о ВНО во время карантина: другого пути поступления нет

В Украине единственным путем поступления в высшее учебное заведение, несмотря на карантин, остается сдача внешнего независимого оценивания. При этом сам процесс поступления в этом году не будет отличаться от прошлогоднего.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий.

Она отметила, что единственным отличием между вступительной кампанией в этом и прошлом году является возможность сейчас подать электронное заявление в свой кабинет с 1 августа.

"Если мы говорим о законе, который освободил соискателей полного общего среднего образования от обязательной государственной итоговой аттестации, то подчеркиваю, что этот закон не отменяет проведение ВНО для тех выпускников, которые должны поступить в учреждения высшего образования. Другого пути поступления нет. Мы обязаны обеспечить честное и прозрачное поступление", - сказала Мандзий.

Также она подчеркнула, что результаты ВНО в этом году можно будет использовать на следующий год.

Кромн этого Мандзий сообщила, что Минобразования обеспечило пункты тестирования всеми индивидуальными средствами защиты.

Напомним, основная сессия ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля, а дополнительная сессия запланирована с 23 июля по 11 августа.

Ранее РБК-Украина писало, что в этом году в Украине отменили государственную итоговую аттестацию для выпускников.