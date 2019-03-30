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Мандат СММ ОБСЄ в Україні продовжили

Новини » Політика    30.03.2019 - 10:17
Мандат СММ ОБСЄ в Україні продовжили
Ілюстративне фото (osce.org)

Мандат Спеціальної моніторингової місії в Україні було продовжено на рік

Постійна рада ОБСЄ ухвалила рішення продовжити мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні ще на один рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Як повідомляється, діючий глава ОБСЄ Мирослав Лайчак оголосив про продовження мандату для СММ в Україні ще на рік та закликав до подальшої підтримка міжнародних спостерігачів і національного персоналу на місцях.

Лайчак зазначив, що моніторингова місія уповноважена встановлювати факти конкретних інцидентів та повідомляти про них, в тому числі про передбачувані порушення основних принципів ОБСЄ, на всій території України.

"Спостерігачі - це очі та вуха організації та всієї міжнародної спільноти, і вони безпосередньо сприяють запобіганню подальшої ескалації", - заявив Лайчак.

Зазначимо, термін дії мандату СММ ОБСЄ повинен був завершитися у неділю, 31 березня 2019.

Нагадаємо, раніше Туреччина назвала нового очільника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Новим главою СММ ОБСЄ в Україні став турецький дипломат Халіт Чевік. Раніше Чевік був постійним представником Туреччини в ООН з 2012 по 2016.

Раніше повідомлялося, що новий заступник голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні Антьє Граве вступила на посаду. До цього вона працювала з ООН, Європейським союзом і урядом Німеччини. 

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