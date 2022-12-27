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"Манчестер Юнайтед" здолав "Ноттінгем" і впритул наблизився до топ-4 АПЛ

Фото: Антоні Марсьяль і Маркус Рашфорд забили по м'ячу (facebook.com/manchesterunited)
Автор: Антон Федорців

Розгромною перемогою на рідній арені завершився для "Манчестер Юнайтед" матч 17-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Ноттінгем Форест".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 17-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Ноттінгем Форест" – 3:0

Голи: Рашфорд, 19, Марсьяль, 22, Фред, 87

МЮ міг забити в дебюті, але кіпер гостей Хеннессі перевів у стійку постріл Маласії. Манкуніанці продовжили шукати ключі до воріт "Форест" і знайшли свій момент зі стандарту. Еріксен із кутового віддав у центр штрафного, звідки Рашфорд потужно пробив під поперечину.

За якихось три хвилини вихованець "Юнайтед" вже став асистентом. Він уздовж лінії карної зони покотив на Марсьяля, а той низовим ударом упіймав голкіпера "Ноттінгема" на протиході. Та ще й мокре поле та слизький м'яч зіграли свої ролі – 2:0.

"Форест" оговтався ближче до перерви. На 40-й хвилині гості навіть відквитали один м'яч. Щоправда, після кількох хвилин роздумів у кімнаті VAR гол Єйтса-Болі скасували через мінімальний офсайд у останнього.

У другій половині змін не відбулося. МЮ міг робити рахунок розгромним ще до завершення години ігрового часу. Та Хеннессі повністю реабілітувався за невпевнену гру в епізоді з другим голом, вигравши ближні бої з Антоні та Марсьялем.

А згодом ще й позбавив Рашфорда третього очка за системою гол+пас, парируваши удар англійця в дотик після пасу ван де Беека. Та все ж, на 87-й хвилині "Юнайтед" забив втретє. В атаці другим темпом Каземіро розрізною передачею вивів на удар Фреда – хавбек був точним.

МЮ завдяки перемозі закріпився на 5-й сходинці АПЛ, маючи в активі 29 очок. Тепер манкуніанці всього на пункт відстають від "Тоттенхема". 31 грудня "червоні дияволи" зіграють проти "Вулверхемптона" на виїзді.

До слова, напередодні "Тоттенхем" втратив очки у виїзному матчі Прем'єр-ліги проти "Брентфорда".

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