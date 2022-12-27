"Манчестер Юнайтед" одолел "Ноттингем" и вплотную приблизился к топ-4 АПЛ

Англия, Премьер-лига, 17-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Ноттингем Форест" – 3:0

Голы: Рашфорд, 19, Марсьяль, 22, Фред, 87

МЮ мог забить в дебюте, но кипер гостей Хеннесси перевел в стойку выстрел Маласии. Манкунианцы продолжили искать ключи к воротам "Форест" и нашли свой момент со стандарта. Эриксен с углового отдал в центр штрафной, откуда Рашфорд мощно пробил под перекладину.

Через каких-то три минуты воспитанник "Юнайтед" уже стал ассистентом. Он вдоль линии штрафной зоны покатил на Марсьяля, а тот низовым ударом поймал голкипера "Ноттингема" на противоходе. Да еще мокрое поле и скользкий мяч сыграли свои роли – 2:0.

"Форест" пришел в себя ближе к перерыву. На 40-й минуте гости даже отквитали один мяч. Правда, после нескольких минут раздумий в комнате VAR гол Йейтса-Боли отменили из-за минимального офсайда у последнего.

Во второй половине перемен не произошло. МЮ мог делать счет разгромным еще до истечения часа игрового времени. Но Хеннесси полностью реабилитировался за неуверенную игру в эпизоде со вторым голом, выиграв ближние бои с Антони и Марсьялем.

А потом еще и лишил Рашфорда третьего очка по системе гол+пас, парировав удар англичанина в касание после паса ван де Беека. Но все же, на 87-й минуте "Юнайтед" забил в третий раз. В атаке вторым темпом Каземиро разрезной передачей вывел на удар Фреда – хавбек был точным.

МЮ благодаря победе закрепился на 5-й строчке АПЛ, имея в активе 29 очков. Теперь манкунианцы всего на пункт отстают от "Тоттенхэма". 31 декабря "красные дьяволы" сыграют против "Вулверхэмптона" на выезде.