ua ru
Пн, 26 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Тоттенхем" відкрив англійський Boxing Day врятованою нічиєю проти "Брентфорда"

Новость на русском →
Брентфорд, Понеділок 26 грудня 2022 16:30
"Тоттенхем" відкрив англійський Boxing Day врятованою нічиєю проти "Брентфорда" Фото: Щойно Віталій Янельт відкрив рахунок у поєдинку АПЛ (twitter.com/premierleague)
Автор: Антон Федорців

Лондонський "Тоттенхем" втратив важливі очки в боротьбі за зону Ліги чемпіонів у першому після паузи матчі англійської Прем'єр-ліги. Суперником "шпор" був середняк "Брентфорд".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 17-й тур

"Брентфорд" – "Тоттенхем" – 2:2

Голи: Янельт, 15, Тоні, 54 – Кейн, 65, Хьойберг, 71

"Бджоли" трохи несподівано відкрили рахунок на 15-й хвилині. Це Єнсен пробив з льоту після навісу Мбемо з лівого флангу, а Форстер коліном незграбно відбив м'яч перед собою. На добиванні опинився Янельт і спрямував м'яч у незахищений бік воріт.

А на старті другої половини господарі шокували "шпор" другим забитим м'ячем. Відлік невдачі розпочав Даєр, який у простій ситуації "привіз" кутовий. Мбемо подав стандарт на Норгорда, який відкинув під удар Тоні – скандальний нападник вгатив сферу в сітку.

Тим не менше, "Тоттенхем" зумів отямитися доволі швидко та невдовзі провів ударні 6 хвилин. Лангле від лівого краю закинув м'яч у штрафний майданчик "Брентфорда", де Кейн виграв другий поверх і головою пробив прямісінько в дальній кут. А згодом Хьойберг у два дотики замкнув простріл Кулусевскі.

Після чотирьох голів на двох на полі розпочалися гойдалки. Догерті та Мбемо намагалися "намалювати" пенальті – безрезультатно. Кейн ще одним ударом головою струсонув поперечину, а Тоні з кількох метрів примудрився пробити вище воріт.

Зрештою, матч завершився внічию. "Тоттенхем" залишився на 4-й сходинці в чемпіонаті (30 очок), випереджаючи на чотири пункти "Манчестер Юнайтед". Щоправда, тепер манкуніанці мають два поєдинки в запасі.

До слова, раніше "Челсі" призначив німця Вівелля технічним директором клубу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тоттенхэм Чемпіонат Англії
NEWS
Зростання неминуче? Чого чекати від курсу долара і чи впливає він на ціни в Україні
Зростання неминуче? Чого чекати від курсу долара і чи впливає він на ціни в Україні
DAILY
Сергій Грабський: Ідея росіян взяти Київ від початку виглядає як авантюра
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Ідея росіян взяти Київ від початку виглядає як авантюра