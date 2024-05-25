"Манчестер Юнайтед" здобув Кубок Англії в дербі з "Манчестер Сіті"

Англія, Кубок Англії, фінал

"Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед" – 1:2

Голи: Доку, 87 – Гарначо, 30, Мейну, 37

"Червоні дияволи" повели в рахунку на 30-й хвилині. Щоправда, лаври творців забитого м'яча підопічні Еріка тен Хага повинні розділити з "містянами". Після закидання Далота з глибини Гвардіол і Ортега "наварили" біля власних воріт, а Гарначо холоднокровно відправив м'яч у порожні.

Ще до перерви МЮ подвоїв перевагу. Цього разу номінальні гості розіграли зразкову атаку самотужки. Рашфорд діагоналлю знайшов праворуч Гарначо, той віддав у центр на Фернандеша, який низом віддав передачу Мейну на кут воротарського – юніор був точним.

Зі стартом другої половини "Манчестер Сіті" кинувся відіграватися. Команда Пепа Гвардіоли змарнувала цілу низку моментів. Найгостріший – удар Холанда в поперечину з лінії штрафного. Проте, час ішов, а м'яч уперто оминав ворота Онана. Зрештою, "містяни" розмочили рахунок аж на 87-й хвилині, коли Доку пробив у ближній кут після передачі Фодена – 1:2 у підсумку.

Отже, "Манчестер Юнайтед" завоював 13-й Кубок Англії в історії. Трофей забезпечив "червоним дияволам" місце в єврокубках на наступний сезон. Команда тен Хага виступатиме в Лізі Європи.