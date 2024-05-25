"Манчестер Юнайтед" завоевал Кубок Англии в дерби с "Манчестер Сити"

Англия, Кубок Англии, финал

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" – 1:2

Голы: Доку, 87 – Гарначо, 30, Мейну, 37

"Красные дьяволы" повели в счете на 30-й минуте. Правда, лавры создателей забитого мяча подопечные Эрика тен Хага должны разделить с "горожанами". После заброса Далота из глубины Гвардиол и Ортега "наварили" у собственных ворот, а Гарначо хладнокровно отправил мяч в пустые.

Еще до перерыва МЮ удвоил преимущество. В этот раз номинальные гости разыграли образцовую атаку своими силами. Рашфорд диагональю нашел справа Гарначо, тот отдал в центр на Фернандеша, который низом отдал передачу Мейну на угол вратарской – юниор был точным.

Со стартом второй половины "Манчестер Сити" бросился отыгрываться. Команда Пепа Гвардиолы упустила целый ряд моментов. Самый острый – удар Холанда в перекладину с линии штрафной. Однако время шло, а мяч упрямо обходил ворота Онана. В конце концов, "горожане" размочили счет на 87-й минуте, когда Доку пробил в ближний угол после передачи Фодена – 1:2 в итоге.

Итак, "Манчестер Юнайтед" завоевал 13-й Кубок Англии в истории. Трофей обеспечил "красным дьяволам" место в еврокубках на следующий сезон. Команда тен Хага будет выступать в Лиге Европы.