Требли з Манчестера, жага швидкості в США та Кубок світу Мессі: спортивні серіали до літа

Шанувальники спорту в період літніх відпусток матимуть нагоду присвятити час багатосерійним стрічкам про улюблених атлетів і команди – "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед", восьмиразового володаря "Золотого м'яча" Ліонеля Мессі та хокейну легенду Бьор'є Сальмінга.

"NASCAR: Повна швидкість"

NASCAR: Full Speed, Netflix, документальний, 5 серій

Якщо для європейців упродовж десятиліть найпопулярнішими автоперегонами залишаються Формула-1, то за океаном – своя атмосфера. Тамтешні фанати зі завмиранням серця слідкують за перипетіями в NASCAR. Документалка зосередилася на фініші регулярного сезону та плей-офф 2023 року в Cup Series – вищому дивізіоні серії сток-карів. Раян Блейні, Кайл Ларсон, Вільям Байрон і Крістофер Белл полетять за чемпіонським титулом після етапу в Арізоні.

"Разом: Завоювання треблу"

Together: Treble Winners, Netflix, документальний, 6 серій

Міні-серіал стане ретроспективою тріумфального сезону 2022/23 англійського "Манчестер Сіті". "Містяни" під керівництвом Пепа Гвардіоли вкотре виграли Прем'єр-лігу та Кубок Англії, але вперше досягнули європейської вершини. Перемога над міланським "Інтером" у фіналі Ліги чемпіонів дозволила гранду потрапити в елітний клуб команд із трійкою головних трофеїв за змагальний рік. А в якийсь момент "Сіті" навіть цілком світив квадрупл...

"Бьор'є: Мандрівка легенди"

Börje – The Journey of a Legend, Viaplay, художній, 6 серій

Біографічна драма передусім зацікавить хокейних уболівальників. Хлопець з Богом забутого шахтарського містечка за Полярним колом іде до мрії стати професіональним хокеїстом. Зрештою, неабиякий талант і загартований характер привели Бьор'є Сальмінга до Національної хокейної ліги. Та то був лише початок нової грандіозної історії. Через 17 років він повернеться на батьківщину легендою "Торонто", щоб згодом стати першим шведом у Залі хокейної слави.

99

99, Amazon Prime, документальний, 3 серії

Поки галасливі сусіди з "Етіхада" святкують завоювання чергового титулу, "Манчестер Юнайтед" залишається віддаватися споминами про подвиги минулого. Нова документалка поверне глядача в тріумфальний для "червоних дияволів" сезон 1998/99. Команда Алекса Фергюсона оформила требл, коли "Сіті" заледве вийшов у Перший дивізіон. Сам легендарний шотландець, Девід Бекхем, Раян Гіггз, Рой Кін та інші підопічні діляться теплими спогадами про потрійний тріумф.

"Чемпіонат світу Мессі: Сходження легенди"

Messi's World Cup: The Rise of a Legend, Apple TV+, документальний, 4 серії

Мундіаль в Катарі став п'ятим для Ліонеля Мессі. У чотирьох попередніх спробах багаторазовий володар "Золотого м'яча" неодмінно був серед переможених. Утім, тихе лідерство аргентинця на ЧС-2022 дозволило національній команді перервати серію невдач. Збірна Аргентини втретє в історії стала чемпіоном світу, а Мессі опинився поруч із Марадоною у тамтешньому футбольному пантеоні. Сам тріумфатор від першої особи розповість про довгий шлях до вічної слави.